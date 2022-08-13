الذهب يرتفع عند التسوية مسجلا مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%

دبي - احمد فتحي في السبت 13 أغسطس 2022 12:11 مساءً - سي إن بي سي _ أنهت أسعار الذهب جلسة الجمعة، على ارتفاع مسجلة المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي.

وعند تسوية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% أو بحوالي 8.30 دولار إلى 1815.50 دولار للأونصة.

فيما سجل المعدن مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، محققاً بذلك أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ الحادي والثلاثين من ديسمبر 2021.

وكشفت بيانات اقتصادية هذا الأسبوع تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة عند 8.5% في يوليو، مقارنة بمستويات 9.1% في يونيو .

وعلى صعيد التطورات السياسية، أفادت وول ستريت جورنال أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يخطط لمقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول رحلة خارجية له في حوالي 3 سنوات.

من جانبه صرح المنسق الأمريكي لمنطقة الإندو-باسيفيك بأنه يجب على الصين إعادة فتح خطوط الاتصال مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الصين بالغت في رد فعلها على زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان.