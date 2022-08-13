مال وأعمال

ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع بأكثر من المتوقع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع بأكثر من المتوقع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 13 أغسطس 2022 11:05 صباحاً - _ أظهر مسح يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بصورة أكبر في أغسطس من مستوى قياسي منخفض في وقت سابق من الصيف الحالي، وتراجعت توقعات الأسر الأمريكية للتضخم على المدى القريب مرة أخرى على خلفية انخفاض أسعار البنزين.

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وجاءت القراءة الأولية لجامعة ميشيجان في أغسطس على المؤشر العام لثقة المستهلك عند 55.1، ارتفاعا من 51.5 في الشهر السابق. وكان المؤشر قد سجل مستوى منخفضا قياسيا عند 50 في يونيو.

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وكانت القراءة الأولية لشهر أغسطس أعلى من متوسط التوقعات البالغ 52.5 بين الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم.

وانخفضت توقعات التضخم لسنة واحدة في الاستطلاع إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر عند 5.0 بالمئة من 5.2 بالمئة، في حين ارتفعت توقعات التضخم لخمس سنوات إلى 3.0 بالمئة من 2.9 بالمئة لتظل ضمن النطاق الذي ساد العام الماضي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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