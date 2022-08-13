انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم السبت 13 أغسطس 2022: زيادة الحديد والأسمنت والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم السبت 13 أغسطس 2022:

رياض -احمد صلاح- ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم السبت 13 أغسطس 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس الجمعة حيث وصله سعره في البنوك إلي 19.15 جنيه,

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17509 جنيهات

2- وصل سعر طن حديد عز إلي 17995.17جنيها للطن

3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن.

4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن

5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1407.83 جنيها بزيادة 13 جنيهات

6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.

7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.

8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن