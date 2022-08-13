انت الان تتابع خبر عاجل – وظائف خالية للسيدات بمرتبات عال العال– التقديم من هنا والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

عضو فريق داخل المطبخ لوران

اسم الشركة كاركي

مقر العمل لوران – الاسكندرية

العمالة المطلوبة 5

مستوي الخبرة لا يشترط

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية لا يشترط

السن المطلوب 18 – 30 سنة

الحاسب الآلي لا يشترط

المؤهل المطلوب يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة

مايكروسوفت أوفيس لا يشترط

الراتب الأساسي 2500 – 3000 جنيه مصري

طبيعة العمل عضو فريق تجهيز وطبخ الوجبات الفرايد تشيكن داخل المطبخ

السن من 18الي 30

التفرغ للوظيفه

قرب السكن

يقبل الطلبه بشرط التفرغ للوظيفة

عدد ساعات عمل محدوده – اجازة اسبوعيه

تأمينات اجتماعية وصحيه – حوافز – فرصه للترقيه – زياده سريعه في الراتب – وجبات

إجازات سنويه

بدلات

رواتب مجزيه

سكرتيرة تنفيذية