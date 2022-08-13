عاجل – وظائف خالية للسيدات بمرتبات عال العال– التقديم من هنا

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
عضو فريق داخل المطبخ لوران
اسم الشركة كاركي
مقر العمل لوران – الاسكندرية
العمالة المطلوبة 5
مستوي الخبرة لا يشترط
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 18 – 30 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط
الراتب الأساسي 2500 – 3000 جنيه مصري
طبيعة العمل عضو فريق تجهيز وطبخ الوجبات الفرايد تشيكن داخل المطبخ
السن من 18الي 30
التفرغ للوظيفه
قرب السكن
يقبل الطلبه بشرط التفرغ للوظيفة
عدد ساعات عمل محدوده – اجازة اسبوعيه
تأمينات اجتماعية وصحيه – حوافز – فرصه للترقيه – زياده سريعه في الراتب – وجبات
إجازات سنويه
بدلات
رواتب مجزيه
سكرتيرة تنفيذية
اسم الشركة شركة كبرى في مجال المستلزمات الطبية
مقر العمل الجيزة – الجيزة
العمالة المطلوبة 4
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3-4 سنوات خبرة
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 26 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
يشترط خبرة لا تقل عن 3سنوات فى مجال السكرتارية.
– مسئولة عن الأعمال الاداريه و المكتبيه.
– العمل من الساعة 9 ص الى الساعة 5 م.
– الاجازة الاسبوعية يوم الجمعة.
– إجادة اللغة الإنجليزية .
– القدرة على تنظيم الملفات.
– الإلتزام فى العمل و تنفيذ المطلوب بمنتهى الدقة و التركيز.
– مظهر لائق.
-المرتب يحدد فى المقابلة.
– إجادة التعامل مع برامج (MS Office (Excel , Word