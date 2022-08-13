نعرض لكم الان تفاصيل خبر التخطيط: 1.9 مليار جنيه استثمارات موجهة لتعزيز الخدمات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 13 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الجمعة، تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 22/2023 في مجال الخدمات الشبابية والرياضية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يتم الاحتفال به سنويا في 12 أغسطس من كل عام.

وقالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رؤية قطاع الشباب والرياضة َتتبلور حول تعزيز مَفهوم الريادة والتميّز في الارتقاء بجودة حياة الشباب والنشء الـمصري، وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية بما يؤدي لتعزيز الانتماء والفخر بالهويّة الوطنيّة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

أضافت أنه اتفاقًا والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تستهدف خطة العام المالي الحالي توجيه استثمارات عامة قدرُها 1.9 مليار جنيه لتعزيز الخدمات الرياضية والشبابية.

وحول البرامج والـمُبادرات الخاصة بقطاع الشباب والرياضة بخطة 22/2023 أشارت السعيد إلى أن البرامج تتمثل في إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للرياضة، والاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء، تعميق الـمُشاركة السياسية للشباب، و تشجيع النشء والشباب علي العمل الجماعي والتطوّعي، تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، تأهيل الشباب لـمُتطلّبات سوق العمل، وتدريبهم علي إطلاق مشروعات ريادة الأعمال.

أضافت أن الخطة تستهدف التوسّع في الأنشطة الترويجية، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية في المحافظات، تعزيز مفهوم التحوّل الرقمي في مجالات أنشطة الشباب والرياضة، وتتمثل الـمُبادرات في برنامج “أهل مصر” لأبناء المحافظات الحدودية، مُبادرة قادرون باختلاف، مُبادرة ريحانة، برامج مُتطوّعي الاتحاد الأفريقي، إلى جانب منحة ناصر للقيادة الدولية بمُشاركة 150 قياديًا من شباب دول عدم الانحياز والدول الصديقة في فعاليّات الدفعة الثالثة من الـمِنحة، مهرجان إبداع مراكز شباب وإبداع الجامعات.

تطوير خمس مدن رياضية باستثمارات تقدر بنحو 25 مليون جنيه

واستعرض تقرير وزارة التخطيط مُستهدفات الخدمات الشبابية والرياضية بخطة 22/2023 ومنها إنشاء وتطوير سُبعمائة ملعب خُماسي ومركز شباب، باستثمارات قدرُها 585.2 مليون جنيه، تطوير سبع استادات رياضية، باستثمارت تُقدّر بنحو 393 مليون جنيه، إنشاء وتطوير خمس مُدن رياضية، باستثمارات تُقدر بنحو 25 مليون جنيه، إنشاء 60 ناديًا رياضيًا باستثمارات 145.6مليون جنيه، تطوير أربعة مراكز مدنية في مُحافظات ( الفيوم، مطروح، بني سويف، سوهاج)، باستثمارات 33 مليون جنيه، علاوة على عمل ستة مُعسكرات شبابية في مُحافظات (الإسماعيلية، البحيرة، جنوب سيناء، البحيرة).

كما تتضمن المستهدفات وفقًا للتقرير في استكمال تطوير سبع مُدن شبابية في مُحافظات (الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، السويس، شمال سيناء)، باستثمارات 100 مليون جنيه، استكمال تطوير وإحلال وتجديد مراكز الشباب بالقاهرة والإسكندرية، استكمال إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إحلال وتجديد مُستشفيات الطب الرياضي بالمحافظات (إنشاء منشآت طبية رياضية لاستقبال الحالات الخاصة يمُمارسة الرياضات)، باستثمارات 17مليون جنيه، إنشاء المدينة الرياضية يمدينة السلام ببور سعيد، استكمال تطوير الأندية الرياضية بالمحافظات بهدف تنمية وعي المجتمع بأهمية مُمارسة الأنشطة الرياضية.

تطوير سبع مدن شبابية باستثمارات 100 مليون جنيه

وتستهدف الخطة استكمال إنشاء وتطوير مدارس الموهوبين بالمحافظات، فضلًا عن مُواصلة الربط العلمي الـمُمنهج لأهداف الرياضة في استراتيجية مصر للتنمية الـمُستدامة 2030.، مواصلة العمل على سرعة إصدار قانون الرياضة الجديد، وضع لوائح جديدة لتنظيم العمل داخل الهيئات الرياضية وفقًا للمواثيق الدولية، وتحديد أُطُر وآليّات عمل لتقديم خدمة مُتميّزة تكون على قدرِ عالِ من الشفافية لقطاعي الشباب والرياضة، العمل على اكتشاف مواهب الشباب وصِقلها لتشجيعهم على العمل الجماعي، الحث على أن تكون الرياضة حقًا للجميع.

وعلاوة على ما تقدّم، أشار التقرير إلى وزارة الشباب والرياضة في مُبادرة “حياة كريمة”، من خلال استهداف إنشاء وتطوير 1057 مركزًا للشباب في عشرين مُحافظة وقد بدأ بالفعل تطوير 54 مركزًا منهم، وكذلك تشارك وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات الـمُسلحة في تطوير 1003 مركزًا للشباب بعشرين مُحافظة.