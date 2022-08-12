مال وأعمال

وليد جمال الدين رئيسا لهيئة منطقة قناة السويس الاقتصادية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وليد جمال الدين رئيسا لهيئة منطقة قناة السويس الاقتصادية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 12 أغسطس 2022 01:08 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعيين وليد محمد سامى جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا 12 أغسطس الجاري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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