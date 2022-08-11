أوبك تخفض توقعات نمو الطلب على النفط في 2022

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 11:09 مساءً - وكالات _ خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط وذلك للمرة الثالثة منذ أبريل نيسان، معززة بذلك التأثير الاقتصادي حرب أوكرانيا وارتفاع التضخم والجهود المستمرة الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأظهر تقرير أوبك الشهري اليوم الخميس، أنها خفضت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 إلى 3.1 مليون برميل يومياً من 3.36 مليون برميل يومياً بواقع 300 ألف برميل.

وقالت إن الطلب العالمي على النفط في 2023 سيرتفع إلى 2.7 مليون برميل دون تغير عن التوقعات السابقة.

وتوقع التقرير أن يستقر إجمالي متوسط الطلب على النفط خلال 2022 عند 100 مليون برميل يومياً.

ولفت تقرير أوبك إلى تراجع هوامش أرباح مصافي النفط خلال يوليو من المستويات القياسية المسجلة في يونيو.