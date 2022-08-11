طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 262 ألفا

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 06:11 مساءً - _ ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 262 ألف طلب مقابل 248 ألف طلب، لتخالف بذلك التوقعات التي كانت تؤكد بلوغ الطلبات 263 ألف طلب.

ويعاني الاقتصاد الأمريكي من مستويات تضخم هي الأعلى منذ 40 عامًا، الأمر الذي يكافحه الفدرالي الأمريكي من خلال رفع معدلات الفائدة بشكل متكرر.

وتراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8.5% في يوليو، مقابل 9.1% في يونيو، لتأتي قراءته أقل من المتوقع مع انحسار الضغوط التضخمية، وفقًا لبيانات أمريكية.

وكان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا، بنسبة 8.7% في يوليو مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لتقديرات داو جونز.