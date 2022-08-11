رئيس الوزراء: يتم حاليا التجهيز للانتقال النهائي والدائم…

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 04:09 مساءً - استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بالإشادة بالجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهات المصرية المعنية، ونجاحها في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإرساء الهدنة حقناً للدماء، مع بدء الجهود الانسانية في القطاع، وهو ما لاقى اشادة وترحيباً على كافة المستويات بما يعزز دور ومكانة مصر وثقلها في الدوائر العربية والاقليمية والعالمية.

كما أشاد مدبولي بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع طلاب الكلية الحربية، والتأكيد على أن مثل تلك اللقاءات تمثل فرصة مهمة يشرح خلالها الرئيس كل الملفات، ويوجه العديد من الرسائل المهمة حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على التوعية والتبصير بالتحديات وسبل مجابهتها والحفاظ على سلامة الوطن، واستكمال جهود البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.

كما أكد على أهمية تطبيق الاجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تم اعلانها مؤخراً، بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي، مشيرا الى اهمية دور المواطن في دعم تلك الجهود من خلال الوعي بأهمية الحفاظ على موارد الوطن وثرواته.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما تم طرحه خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس من التوجيه بصياغة خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة تطبيق تلك الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع تقييم جوانب التطبيق لضمان تحقيق المستهدفات.

كما أشار خلال الاجتماع، إلى انه يتم حاليا الاعداد والتجهيز للانتقال النهائي والدائم للحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً الى انه يتم الاطمئنان على منظومة الاتصالات، وتجهيز الطرق، خاصة في ظل تنفيذ بعض أعمال تنفيذ القطار الكهربائي والمونوريل، كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حاليا الانتهاء من تسليم كل المباني الحكومية للوزارات والجهات المعنية، في ظل استكمال اعمال التأثيث المختلفة.