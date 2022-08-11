مال وأعمال

الذهب يستقر محليا وعيار 21 عند 1050 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يستقر محليا وعيار 21 عند 1050 جنيها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 04:09 مساءً - شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الذهب بالسوق المحلية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية لتسجل مستوى 1789دولارًا.

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ويأتي ذلك بفعل تلميحات صناع السياسات في الفيدرالي الأمريكي بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية لتهدئة التضخم وضغوط الأسعار، على الرغم من تراجع معدلاتها وفقًا لما أوضحه تقرير أسعار المستهلكين عن شهر يوليو الصادر أمس.

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وحد من خسائر الذهب انخفاض الدولار بنسبة 0.1% مقابل منافسيه من العملات الأخرى.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تمر بحالة من الاستقرار إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1050جنيهًا، وهو نفس مستوى إغلاق تعاملات السوق أمس.

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ولفت إلى أن أسعار الذهب قد شهدت موجة من التراجع مع نهاية تعاملات أمس بلغت نحو 7 جنيهات، فيما بلغ إجمالي تراجع أسعار الذهب من بداية تعاملات الأسبوع يوم الاثنين الماضي نحو 29 جنيهًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1200 جنيهًا، وبلغ عيار 18 سعر 900 جنيها، وحقق عيار 14 نحو 700 جنيهات، والجنيه الذهب سجل 8400 جنيهًا.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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