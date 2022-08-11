- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يستقر محليا وعيار 21 عند 1050 جنيها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 04:09 مساءً - شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الذهب بالسوق المحلية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية لتسجل مستوى 1789دولارًا.
ويأتي ذلك بفعل تلميحات صناع السياسات في الفيدرالي الأمريكي بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية لتهدئة التضخم وضغوط الأسعار، على الرغم من تراجع معدلاتها وفقًا لما أوضحه تقرير أسعار المستهلكين عن شهر يوليو الصادر أمس.
وحد من خسائر الذهب انخفاض الدولار بنسبة 0.1% مقابل منافسيه من العملات الأخرى.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تمر بحالة من الاستقرار إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1050جنيهًا، وهو نفس مستوى إغلاق تعاملات السوق أمس.
ولفت إلى أن أسعار الذهب قد شهدت موجة من التراجع مع نهاية تعاملات أمس بلغت نحو 7 جنيهات، فيما بلغ إجمالي تراجع أسعار الذهب من بداية تعاملات الأسبوع يوم الاثنين الماضي نحو 29 جنيهًا.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1200 جنيهًا، وبلغ عيار 18 سعر 900 جنيها، وحقق عيار 14 نحو 700 جنيهات، والجنيه الذهب سجل 8400 جنيهًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يستقر محليا وعيار 21 عند 1050 جنيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.