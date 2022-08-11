نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإنتاج الحربي توقع بروتوكولا مع بودو موللر الألمانية لتسويق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 04:09 مساءً - شهد المهندس محمد أحمد مرسي ، وزير الدولة للإنتاج الحربى ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) وشركة بودو موللر ” Bodo Möller” الألمانية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .

وأشار مرسي إلى أن التوقيع يأتي في إطار التعاون بالتصنيع والتسويق المشترك داخل وخارج مصر لمواد الإيبوكسي العازل والدهانات المتخصصة والمطابقة للشروط ومعايير الجودة العالمية.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي أن هليوبوليس للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة تعد واحدة من أقدم الجهات الإنتاجية المصرية العاملة في مجال الصناعات الكيماوية وتمتلك خبرة ومقومات ومعرفة فنية وإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وموارد بشرية متميزة تؤهلها لتصنيع وإنتاج الكيماويات بمختلف أنواعها.

وأكد مرسي سعي وزارة الإنتاج الحربي لامتلاك القدرة بمختلف المجالات لكي تحافظ على دورها كصرح صناعي متطور يلبي مطالب القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات المختلفة في مجال نشاطها، وفي ذات الوقت تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأشار إلى توفير منتجات متطورة بجودة عالية وأسعار منافسة، في ضوء استراتيجية عمل ترتكز على استثمار إمكانياتها التكنولوجية المتطورة، وبإطار منظومة تؤمن بقدرة العلم والعمل على الإنجاز ومواجهة التحديات وتنفيذ خطة استراتيجية للتطوير لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة في تنفيذ المشروعات القومية، مع الحرص على رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعاملين بها.

من جانبه صرّح المهندس كيميائي فرانك هوج ، رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية، تتبع مجموعة بودو مولر الألمانية والتي تخدم مصر والشرق الأوسط وهي من الشركات الرائدة في مجالات الدهانات الإيبوكسية.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك خبرات ممتدة في مجال صناعة الإيبوكسي والبولي يوريثان المقاومة لنمو البكتريا والطحالب وكذا تأثير الأحماض والقلويات والأبخرة وهي المنتجات التي تُستخدم في حماية وصيانة وعزل (الأرضيات الخرسانية، الأسقف، الحوائط، الجراجات، المنشآت المعدنية ضد ظروف العوامل الجوية وظروف التصنيع المختلفة، محطات المياه والصرف الصحي، تانكات البترول، الفواصل الإنشائية)، ما يساهم في رفع مستوى الاعتمادية وكفاءة الإنتاج وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية وتوفير مناخ بيئي وصحي مناسب لتنفيذ السياسة العامة للدولة لضمان حياة كريمة مستدامة للمواطن المصري.

وأوضح هوج أن “بودو موللر” الألمانية ستقوم بموجب بروتوكول التعاون بنقل المعرفة الفنية إلى شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، إضافة إلى تدريب المتخصصين بالشركة.

وأكد أن العامل البشري هو العنصر الرئيسي في عمليات الإنتاج، معرباً عن تطلعه إلى سرعة تفعيل التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي التي تعد من أهم المؤسسات الصناعية المصرية الرائدة في مجالات التصنيع المختلفة.

ومن جانبه أوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية العمل بالوزارة، وهى الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الانتاج الحربي.

ولفت بكر إلى أن الوزارة تستهدف المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، بما يعود بالنفع على المواطنين ويساعد في دفع عجلة العمل إلى الأمام، بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة من خبرات فنية وتكنولوجية وتصنيعية، موضحًا أن العلاقة بين قيادة البلدين تسعى دائماً لزيادة التعاون في المجالات كافة.

تم توقيع بروتوكول التعاون بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، المهندس محمد فؤاد مترجم السيد الوزير، محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير، الدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، المهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

وقع البروتوكول كل من المهندس ممدوح بدوي رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، والمهندس كيميائي فرانك هوج رئيس مجلس إدارة شركة بودو موللر كيمي الألمانية.