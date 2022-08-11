الذهب ينخفض بعد دعوات من مسؤولين بالفيدرالي الأمريكي إلى…

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 02:07 مساءً - – ارتدت أسعار الذهب عن مكاسبها وتحولت للهبوط يوم الأربعاء بعد تعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي ثبطت الآمال في تخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في أعقاب بيانات أظهرت انحسارا في ضغوط التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.20% إلى 1790.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 2000 بتوقيت جرينتش بعد أن كان قفز لأعلى مستوى منذ الخامس من يوليو عقب نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1806.50 دولار للأوقية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر أداة للتحوط في مواجهة التضخم ومخاطر الركود والضبابية السياسية، فإن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تضعف جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس بينما يحاول ترويض تضخم مرتفع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.28% إلى 20.56 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.7% إلى 940.11 دولار وقفز البلاديوم 1.4% إلى 2246.10 دولار.