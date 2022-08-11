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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بيلوسي: مجلس النواب الأمريكي سيقر مشروع قانون خفض التضخم يوم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 01:10 مساءً - – قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، يوم الأربعاء، إن المجلس سيقر مشروع قانون خفض التضخم يوم الجمعة.
وفي رسالة إلى زملائها الديمقراطيين، وصفت بيلوسي مشروع القانون البالغ قيمته 430 مليار دولار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في مطلع الأسبوع بأنه “تشريع مصيري”.
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