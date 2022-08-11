عجز الميزانية الأمريكية ينخفض 30% في يوليو بفعل زيادة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 12:11 مساءً - – قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء إن حكومة الولايات المتحدة سجلت عجزا في الميزانية بلغ 211 مليار دولار في يوليو، بانخفاض 30% من العجز المسجل في الشهر نفسه العام الماضي والبالغ 302 مليار دولار، بفعل زيادة طفيفة في الإيرادات وهبوط في الإنفاق المرتبط بكوفيد-19.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات في يوليو تموز نمت 3% عن مستواها قبل عام إلى 269 مليار دولار، في حين هبطت المصروفات 15% إلى 480 مليار دولار.

وعلى مدار الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2022، هبط العجز 71% إلى 726 مليار دولار من 2.54 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق التي شهدت الجانب الأكبر من الإنفاق في خطة الإنقاذ الأمريكية للرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار.

وينتهي العام المالي في الولايات المتحدة في الثلاثين من سبتمبر.