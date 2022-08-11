انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الخميس 11 أغسطس 2022: الحديد زاد 400 حينه والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 11 أغسطس 2022:

رياض -احمد صلاح- ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس الأربعاء حيث وصله سعره في البنوك إلي 19.15 جنيه,

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17509 جنيهات، بزيادة 136 جنيهًا

2- وصل سعر طن حديد عز إلي 17570 جنيها

3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570جنيه للطن.

حديد الاستثماري إلي 17509 جنيهات، بزيادة 136 جنيهًا

4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن بزيادة 400 جنيه

5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1355 جنيها

6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.

7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.

8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن