انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الخميس: العيال بتضرب الأصفر بالطوب والان مع التفاصيل

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 14 سجل 705.3جنيهًا للجرام. عيار 18 سجل 904.2جنيهًا للجرام. عيار 21 سجل 1055 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 1206 جنيها للجرام. سعر الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8520 جنيهاً. أسعار الذهب اليوم عالميًا: وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1777 دولارًا للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، لاسيما وأن الدولار والذهب يسريان في اتجاهين عكس بعضه

رياض -احمد صلاح- تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 11أغسطس 2022، عقب انخفاض أسعار البيع على مستوى جميع الأعيرة أمس الثلاثاء، حيث سجل عيار 21 وهو الأكبر بيعا 1045جنيها للجرام الواحد، لاسيما وأنه تسود السوق المحلي حالة من عدم الاستقرار في عملية الشراء، بسبب التذبذب الذي سعر الذهب عالميًا منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 4 أشهر.