احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 1985

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - وكالات – انخفض مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة بنحو 5.3 مليون برميل، ليصل إلى أدنى مستوى منذ أبريل عام 1985 خلال الأسبوع الماضي، ويسجل 464.56 مليون برميل.

ومن جهة أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة الحكومية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات الخام قفزت 5.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس إلى 432 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته ، والتي كانت تشير إلى زيادة قدرها 73 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 723 ألف برميل.

بينما تراجع مخزون البنزين خمسة ملايين برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 220.3 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع تشير إلى انخفاض قدره 633 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.2 مليون برميل إلى 111.5 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 667 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 231 ألف برميل يوميا إلى 4.06 مليون برميل يوميا.