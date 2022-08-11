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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 15.6%… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - أ ش أ – أعلن البنك المركزي المصري المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي قد بلغ في يوليو الماضي 15.6% مقابل 14.6% في يونيو السابق عليه.
وذكر المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك سجل معدلا شهريا بلغ 1.5% في يوليو الماضي مقابل 0.6% في ذات الشهر من العام السابق 2021، ومقارنة مع 1.2% في يونيو 2022.
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