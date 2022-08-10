تذبذب في أسعار الذهب المحلية.. وعيار 21 يسجل 1057 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تذبذب في أسعار الذهب المحلية.. وعيار 21 يسجل 1057 جنيها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 07:08 مساءً - شاهندة إبراهيم – تشهد أسعار الذهب بالسوق المحلية حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل تعرض الأوقية بالبورصة العالمية لتقلبات سعرية في نطاق ضيق.
يأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين لتقرير أسعار المستهلكين لشهر يوليو بالولايات المتحدة، والمقرر صدوره اليوم، ما يحدد مستوى التضخم، ويمنح الأسواق مؤشرًا بشأن خطط الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، والتي من المتوقع رفعها بنحو 75 نقطة أساس.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تشهد تقلبات سعرية بين الارتفاع والانخفاض، بالسوقين العالمية والمحلية، حيث سجلت الاوقية مستوى 1792 دولارًا خلال تعاملات اليوم، بعد أن صعدت أمس قرب مستوى 1800 دولار.
في حين تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو جنيهين مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، ثم ارتفع بنحو جنيهين ليعادل سعر إغلاق السوق أمس، ثم تراجع بقيمة جنيه، ليستقر عند مستوى 1057 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت أمس الثلاثاء بنحو 8 جنيهات واختتم جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1058 جنيهًا، فيما بلغ تراجع أسعار الذهب من بداية تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي حتى اليوم نحو 22 جنيهًا.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1208 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 906 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 705 جنيهات، والجنيه الذهب سجل 8456 جنيهًا.
وأوضح أن السوق المحلية تشهد حالة من التضارب والتقلبات السعرية بعيدة الحركة عن سعر التداول بالبورصة العالمية، كما أن سوق الذهب أصبحت تعتمد على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء بدلًا من السعر المعلن بالبنوك، ما أدى إلى حالة من الارتباك في الأسعار.
وتابع: « لا أحد يعلم لماذا ترتفع الأسعار ولماذا تنخفض؟، ولم يعد هناك معيارًا واضحًا تحدد من خلاله حركة الأسعار بالسوق المحلي».
وأضاف، أن هذه الحالة من التضارب تضر بسمعة السوق، وتحد من إقبال المواطنين على الشراء في ظل حالة من الضبابية يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي من الضروري استغلالها وتوجيه المواطنين للملاذات الآمنة، للتحوط وحفظ قيمة أموالهم وسط تراجع محتمل للجنيه أمام الدولار، لكن هذه الممارسات تجعل السوق طاردًا.
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