نعرض لكم الان تفاصيل خبر تذبذب في أسعار الذهب المحلية.. وعيار 21 يسجل 1057 جنيها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 07:08 مساءً - شاهندة إبراهيم – تشهد أسعار الذهب بالسوق المحلية حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل تعرض الأوقية بالبورصة العالمية لتقلبات سعرية في نطاق ضيق.

يأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين لتقرير أسعار المستهلكين لشهر يوليو بالولايات المتحدة، والمقرر صدوره اليوم، ما يحدد مستوى التضخم، ويمنح الأسواق مؤشرًا بشأن خطط الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، والتي من المتوقع رفعها بنحو 75 نقطة أساس.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تشهد تقلبات سعرية بين الارتفاع والانخفاض، بالسوقين العالمية والمحلية، حيث سجلت الاوقية مستوى 1792 دولارًا خلال تعاملات اليوم، بعد أن صعدت أمس قرب مستوى 1800 دولار.

في حين تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو جنيهين مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، ثم ارتفع بنحو جنيهين ليعادل سعر إغلاق السوق أمس، ثم تراجع بقيمة جنيه، ليستقر عند مستوى 1057 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت أمس الثلاثاء بنحو 8 جنيهات واختتم جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1058 جنيهًا، فيما بلغ تراجع أسعار الذهب من بداية تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي حتى اليوم نحو 22 جنيهًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1208 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 906 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 705 جنيهات، والجنيه الذهب سجل 8456 جنيهًا.

وأوضح أن السوق المحلية تشهد حالة من التضارب والتقلبات السعرية بعيدة الحركة عن سعر التداول بالبورصة العالمية، كما أن سوق الذهب أصبحت تعتمد على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء بدلًا من السعر المعلن بالبنوك، ما أدى إلى حالة من الارتباك في الأسعار.

وتابع: « لا أحد يعلم لماذا ترتفع الأسعار ولماذا تنخفض؟، ولم يعد هناك معيارًا واضحًا تحدد من خلاله حركة الأسعار بالسوق المحلي».

وأضاف، أن هذه الحالة من التضارب تضر بسمعة السوق، وتحد من إقبال المواطنين على الشراء في ظل حالة من الضبابية يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي من الضروري استغلالها وتوجيه المواطنين للملاذات الآمنة، للتحوط وحفظ قيمة أموالهم وسط تراجع محتمل للجنيه أمام الدولار، لكن هذه الممارسات تجعل السوق طاردًا.