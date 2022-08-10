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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولدمان ساكس يحذر من تداعيات عالمية حال توسيع القيود… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 06:11 مساءً - العربية نت _ حذر بنك جولدمان ساكس من احتمال تعرض اقتصاد تايوان لأضرار جسيمة إذا أدت التوترات مع الصين إلى اضطرابات واسعة ودائمة في التجارة. ولم يستبعد البنك أن تؤدي الاضطرابات المحتملة إلى ظهور تداعيات عالمية.
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وأوضح جولدمان ساكس أن التأثير السلبي للقيود التجارية الأخيرة من قبل الصين ستمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي لتايوان، موضحا أن هذا ينطبق طالما بقيت الاضطرابات مقتصرة على منتجات انتقائية غير تقنية بدون تأثير أوسع نطاقا على سلاسل التوريد.
وتمثل السلع التكنولوجية والتقنية حوالي 70% من صادرات تايوان المتجهة إلى الصين. في المقابل، يمثل الطعام 0.4% فقط.
وعلقت الصين الأسبوع الماضي بعض واردات الأسماك والفاكهة من تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.
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