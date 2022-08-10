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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 13.6% في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 05:09 مساءً - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر ارتفع إلى 13.6 بالمئة في يوليو على أساس سنوي من 13.2 بالمئة في يونيو.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم لإجمالي الجمهورية سجل 14.6% لشهر يوليو.
وعزا الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع الإنفاق على وسائل النقل الخاص بـ 9% بعد زيادة أسعار الوقود في مصر، إضافة إلى ارتفاع الخبز والحبوب بنسبة 1% والفاكهة بنسبة 7.5%.
ويأتي ارتفاع التضخم بعد قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود والسولار خلال الشهر الماضي، فضلاً عن استمرار الانخفاض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار .
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