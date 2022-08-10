الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 01:09 مساءً - – ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع التي قد تقدم مزيدا من الوضوح بخصوص مسار تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1794.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.32% إلى 1811 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.13%. ويجعل انخفاض العملة الخضراء الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وتترقب الأسواق تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز الذي يصدر يوم الأربعاء. ويتوقع محللون استطلعت آراءهم أن ينخفض التضخم إلى 8.7% من 9.1% في يونيو.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.77% إلى 20.49 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.8% إلى 932 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.12% إلى 2233.60 دولار للأوقية.