انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022: الحديد رفع كتير والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022:

رياض -احمد صلاح- ارتفعت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 10أغسطس 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس الثلاثاء حيث وصله سعره في البنوك إلي 19.15 جنيه,

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17509 جنيهات، بزيادة 136 جنيهًا

2- وصل سعر طن حديد عز إلي 17750 جنيها

3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570جنيه للطن.

4- وصل سعر طن حديد العتال إلي 17.800 جنيه للطن.

5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1355 جنيها

6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.

7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.

8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن