انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022: رجعت السرايا الصفراء تاني والان مع التفاصيل
رياض -احمد صلاح- شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء الموفق10 أغسطس لعام 2022، حالة من الارتفاع الطفيف عن أسعار أمس الثلاثاء، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل.
تسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية
أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022:
1- سعر كيلو اللحمة الكندوز 157.17 جنيه، بزيادة 2.04 جنيه
2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي 160 جنيها.
3- سعر كيلو اللحمة الجملي 150 جنيها.
4- سعر كيلو اللحمة الضأن 168.19 جنيه، بتراجع 40 قرشا
5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 200 جنيها
6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 195 جنيها
7- سعر كيلو اللحمة البتلو 166.64 جنيه، بتراجع 43 قرشا
8- سعر كيلو الكبدة 180 جنيها.