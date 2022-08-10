انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022: رجعت السرايا الصفراء تاني والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء الموفق10 أغسطس لعام 2022، حالة من الارتفاع الطفيف عن أسعار أمس الثلاثاء، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل.

تسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022: