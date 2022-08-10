انت الان تتابع خبر كشف حقيقة ارتفاع استهلاك الوقود في المركبات والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أعلن الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، عن تلقيه عدة تساؤلات من المواطنين، حول ملاحظاتهم بارتفاع استهلاك الوقود في مركباتهم.



وأوضح عقل، مجيبا على التساؤلات، بأن استهلاك الوقود بالمركبات في فصل الصيف يرتفع لعدة اسباب، على رأسها الازدحامات المرورية، والتي تتفاقم في صفل الصيف، وبدت أكثر تفاقما منذ تموز الماضي.



واشار الخبير إلى أن تشغيل أجهزة التكييف لفترات طويلة يزيد من استهلاك الوقود، خاصة في ظل موجة الحر الذي ضربت المملكة في الايام الاخيرة، والوقوف الفجائي ثم الانطلاق مجددا وهو أمر يفرضه الاختناقات المرورية، والصيانة الدورية للمركبات، والحمولة.



ودعا عقل مالكي المركبات إلى الالتزام بالصيانة الدورية واستبدال الزيوت في اوقاتها والقيادة السليمة، مؤكدا أن كل هذه العوامل مجتمعة تقلل من استهلاك الوقود واطالة عمر المركبات.



أما عن جودة البنزين المستورد والمستخدم في المحطات، أكد عقل بشكل قاطع أنه يطابق المواصفات الاردنية، ولا غبار عليه.



وبين أن فحوصات أجريت لعينات من مادة البنزين بعد شكاوى حول زيادة استهلاك المركبات للوقود، اثبتت سلامة البنزين وطابقته للمواصفات.



وقال الخبير إن مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم بواجبها على أكمل وجه في التأكد من الجودة ومطابقة المواصفة الأردنية التي تطابق ايضا المواصفات العالمية لكافة انواع المحروقات المستوردة.



وأضاف أن الاستيراد يتم وفقا لبروتوكول المشتقات البترولية وعلى النحو التالي:



1- عند تحميل الباخرة تصدر شهادة مطابقة للمواصفات من شركة SGS السويسرية والمنتشرة في دول العالم وهي من الشركات ذات المصداقية العالية.



2- قبل وصول الباخرة الى ميناء العقبة وفي عرض البحر تقوم المواصفات والمقاييس بفحص المواد والتأكد من مطابقة المواصفات.



3- بعد التأكد من مطابقة المواصفات يتم السماح لها بالدخول الى ميناء التفريغ وتفريغ الحمولة في الخزانات المخصصة.



4- هناك جولات ميدانية في جميع انحاء المملكة لموظفي المواصفات والمقاييس للكشف على جودة المحروقات وصيانة المضخات وتستمر على مدار العام.