انت الان تتابع خبر مهم حول خطط لتطوير محطات الطاقة والكهرباء والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- بلغت نسبة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء 28%، وبلغت مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء 26%، في حين بلغت نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء 73%، وفق وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، الأربعاء.



وأكد الخرابشة خلال اجتماع مجلس الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة، ناقش خلاله المشاركون آليات التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في إطار عمل الوزارة على مواءمة المبادرات والمشاريع المتعلقة بالقطاع مع رؤية التحديث الاقتصادي وسبل مواجهة التحديات التي تعترض القطاع الخاص العامل في قطاع الطاقة، أهمية نهج التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، لافتا إلى مبادرات في القطاع تشمل خطة طريق للتحول نحو الطاقة المتجددة والبديلة وتطوير محطات الطاقة والكهرباء وتعزيز الربط مع دول الإقليم.



وأشار الوزير الخرابشة إلى مبادرات يجري العمل عليها حاليا وتشمل أيضا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وترويج المشاريع وإطلاق عمليات التنقيب ودراسات جدوى الاحتياطات (النفط والغاز والغاز الصخري) لتوفير بيئة موائمة للاستثمار واعتماد التكنولوجيا والحلول لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون وتحقيق كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للطاقة من حيث، شبكة الطاقة الذكية والعدادات وأنظمة التخزين وتطوير التعرفة حسب وقت الاستخدام وبناء القدرات والإمكانيات وخطوط النقل والتوزيع.



من جانبها، عرضت مديرة التطوير المؤسسي في الوزارة المهندسة شروق عبدالغني المحاور الرئيسة لقطاع الطاقة ومؤشرات الأداء الرئيسة للقطاع والتطلعات حتى عام 2030.



بدورهم، أكد المشاركون أهمية الاجتماع في مناقشة التحديات وترسيخ نهج التعاون والتشاركية لتجاوز هذه التحديات ومساعدة القطاع الخاص على الانخراط في مشاريع الطاقة والاستفادة من فرصه المتاحة.



وشارك في الاجتماع أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية وممثلو هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع.



وكانت وزارة الطاقة والثروة قد أطلقت أمس مجلس الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعدين، للنهوض بالقطاع وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.



ويختص مجلس الشراكة في قطاع الطاقة بالتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والقطاع الخاص العامل في نفس المجال.