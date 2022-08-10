انت الان تتابع خبر ارتفاع طرود التجارة الالكترونية الواردة للأردن والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أفادت بيانات رسمية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة للأردن، ارتفعت بنسبة تجاوزت 100% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2021.



وقالت الهيئة حول عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، إن:" عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 450 ألف طرد مقارنة ب 215 ألف طرد لذات الفترة من العام السابق".



وأشارت الهيئة لـ "المملكة"، إلى أن البيانات تشير إلى ارتفاع في عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة للمملكة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة تفوق الـ 100% عن النصف الأول للعام 2021.



رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان قال في تصريح سابق إن قطاع البريد في الأردن يشهد "تطورا ملحوظا" من خلال اتساع الخدمات المقدمة نظرا للظروف التي مرت بها المملكة وما فرضته جائحة كورونا، في المقابل ساهمت التجارة الإلكترونية في زيادة عدد الشركات التي تقدم الخدمات البريدية، لاعتمادها بشكل أساسي على توصيل طلبات التجارة الإلكترونية من خلال تطبيقات الهواتف الخلوية والمتاجر الإلكترونية.



وينقسم قطاع البريد في الأردن إلى مشغل البريد العام/ شركة البريد الأردني، ومشغلي البريد الخاص، البالغ عددهم 202، مرخص منهم 191 مرخصا فئة محلي و11 مرخصين فئة دولي حتى تاريخه، حيث شهد هذا القطاع توسعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، نتيجة إجراءات اتخذتها الهيئة في متابعة المرخصين كافة والتزامهم ببنود الرخصة الممنوحة لهم، إضافة إلى مواصلة تنفيذ الفرق المعنية في الهيئة للجولات الميدانية بهدف الاطلاع على واقع الحال واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تقديم الخدمات البريدية على النحو المطلوب.