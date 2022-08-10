مال وأعمال

ألمانيا تتجه إلى رفع حد الإعفاء لضريبة الدخل لمساعدة الأسر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ألمانيا تتجه إلى رفع حد الإعفاء لضريبة الدخل لمساعدة الأسر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - – قال مسؤولون بوزارة المالية الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تريد رفع عتبة فئات الضريبة على الدخل وزيادة علاوات رعاية الأطفال لمساعدة الأسر في التغلب على أعلى مستوى للتضخم في البلاد في عقود.

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وأضاف المسؤولون أن حد الإعفاء من ضريبة الدخل سيرتفع إلى 10 آلاف و632 يورو العام القادم، وإلى 10 آلاف و932 يورو في 2024، من 10 آلاف و347 يورو حاليا.

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ومن ناحية أخرى، فإن أعلى معدل لضريبة الدخل سيبدأ عند دخل قدره 61 ألف و972 يورو العام القادم و63 ألف و515 يورو في 2023، مقارنة مع 58 ألف و597 يورو حاليا.

وقال المسؤولون إن علاوات رعاية الأطفال سترتفع لأول طفلين بمقدار 8 يوروات إلى 227 يورو العام القادم.

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وأضافوا أنه نتيجة لذلك فإن إيرادات ضرائب الدخل من المنتظر أن تنخفض بمقدار 10.12 مليار يورو العام القادم و17.5 مليار يورو في 2024.

وتهدف التغييرات إلى تخفيف العبء على الأسر بعد أن سجل التضخم في ألمانيا 8.5% في يوليو، مدفوعا بزيادات حادة في أسعار الغذاء والطاقة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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