إدارة معلومات الطاقة: صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تهبط…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هبطت حوالي 40% في الأشهر السبعة الأولى هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في 2021، استنادا إلى بيانات من رفينتيف أيكون.

وأضافت الوكالة الحكومية أن الصادرات في منتصف يوليو 2022 تراجعت إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو أدنى مستوى في حوالي 40 عاما.