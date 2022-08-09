انت الان تتابع خبر حجم الاستثمارت العراقية بالأردن .. رقم مهول والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خير أبو صعيليك، خلال لقائه الثلاثاء، وفدا يمثل مجلس الأعمال العراقي في الأردن، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين.وأضاف أبو صعيليك خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022:إن هناك استثمارات نوعية وكبيرة للعراقيين في الأردن، مثمنا تلك الاستثمارات في رفد الاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن هناك شراكة حقيقية بين “الاقتصاد النيابية” و”مجلس الأعمال العراقي”، منوها إلى أنه سبق للجنة زيارة عدد من رجال أعمال ومسؤولين في بغداد وأربيل، حيث اطلعت على التجربة العراقية في التعامل مع المستثمرين.واوضح الوفد، أن حجم الاستثمارات العراقية يصل إلى 24 مليار دينار أردني، فضلا عن 25 مليار دولار أميركي ودائع أجنبية.واستعرض أبرز ملاحظاته واقتراحاته حول مشروع القانون، مطالبا بضرورة تبسيط الإجراءات والأنظمة والتعليمات للمستثمر، فضلا عن تبسيط التعامل مع النافذة الاستثمارية في الأردن.كما طالب الوفد بتعزيز روح المنافسة في القانون أسوة بالدول المجاورة، مشيدا في الوقت نفسه بالمناخ الاستثماري المميز في الأردن.وأكد في الاجتماع الذي حضره النواب: أيمن مدانات، عمر النبر، هايل عياش، موسى هنطش، عبد السلام الذيابات، أحمد الخلايلة، خالد البستنجي، سليمان أبو يحيى، ضرار الحراسيس، محمد الشطناوي، أسماء الرواحنة وذياب المساعيد، ضرورة أن يكون مشروع القانون محفزا للاستثمار.