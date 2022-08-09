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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأوروبية تتراجع بنسبة 6% خلال يوليو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 11:06 مساءً - وكالات – تراجعت مخزونات الخام والمنتجات النفطية الأوروبية بنسبة 6.3% على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، بحسب بيانات من “يورو أويل ستوك”.
وأوضحت البيانات، والتي نشرت اليوم الثلاثاء، أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية الأوروبية قد بلغت مليار برميل بنهاية يوليو، لتسجل تراجعًا بنسبة 0.6% على أساس شهري.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام الأوروبية قد بلغت 431.36 مليون برميل بنهاية الشهر الماضي، منخفضة 0.7% من شهر يونيو، كما تراجعت بنسبة 4.2% على أساس سنوي.
وقالت “يورو أويل ستوك” إن مخزونات البنزين الأوروبية في يوليو بلغت 110.84 مليون برميل، منخفضة بنسبة 0.6% على أساس شهري، لكنها مرتفعة بنسبة 9.7% على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية للخام بلغ 9.499 مليون برميل يوميا خلال يوليو، منخفضا 0.3% من يونيو لكنه مرتفع 4.1% على أساس سنوي.
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