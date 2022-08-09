مال وأعمال

مخزونات النفط الأوروبية تتراجع بنسبة 6% خلال يوليو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأوروبية تتراجع بنسبة 6% خلال يوليو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 11:06 مساءً - وكالات – تراجعت مخزونات الخام والمنتجات النفطية الأوروبية بنسبة 6.3% على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، بحسب بيانات من “يورو أويل ستوك”.

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وأوضحت البيانات، والتي نشرت اليوم الثلاثاء، أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية الأوروبية قد بلغت مليار برميل بنهاية يوليو، لتسجل تراجعًا بنسبة 0.6% على أساس شهري.

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وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام الأوروبية قد بلغت 431.36 مليون برميل بنهاية الشهر الماضي، منخفضة 0.7% من شهر يونيو، كما تراجعت بنسبة 4.2% على أساس سنوي.

وقالت “يورو أويل ستوك” إن مخزونات البنزين الأوروبية في يوليو بلغت 110.84 مليون برميل، منخفضة بنسبة 0.6% على أساس شهري، لكنها مرتفعة بنسبة 9.7% على أساس سنوي.

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وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية للخام بلغ 9.499 مليون برميل يوميا خلال يوليو، منخفضا 0.3% من يونيو لكنه مرتفع 4.1% على أساس سنوي.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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