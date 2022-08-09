الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر تميم بن حمد

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 11:06 مساءً - دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، في إطار تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأعرب أمير دولة قطر عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة على الساحة العربية بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي، وكان آخرها نجاح الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة.

كما بحث الجانبان بعض الموضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي، وثمّن الأمير تميم بن حمد العلاقات الأخوية بين البلدين، معربا عن حرص قطر على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون.

ومن جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، في إطار التضامن العربي والإيمان بوحدة المصير.

وشهد الاتصال التوافق على استمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده حاليا أطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في إطار صون الأمن القومي العربي.