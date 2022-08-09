انت الان تتابع خبر عالمياً .. تراجع الدولار وارتفاع الذهب والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تراجع مؤشر الدولار مقابل سبع عملات رئيسة، في وول ستريت - نيويورك اليوم الثلاثاء، ضمن عمليات تصحيحية لمكاسب نهاية الأسبوع الماضي على أعتاب بيانات مرتقبة عن الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب وول ستريت جورنال، انخفض المؤشر الذي يقيس أداء العملة الخضراء، مقابل سبع عملات رئيسية بنسبة 0.20 بالمئة إلى 106.12، مقارنة بالافتتاحية عند 106.33 بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.97، وأعلاها عند 106.41، رغم أن المؤشر استهل تداولاتها على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمها أمس عند مستويات 106.44.

ومن جانب اخر ، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة العالمية، اليوم الثلاثاء، وسط ارتداد مؤشر الدولار الأميركي للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 28 تموز وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

وبحسب "وول ستريت جورنال" ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول 0.09 بالمئة لتتداول عند 1807.10 دولار للأونصة، مقارنة مع الافتتاحية عند 1805.50، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1805.20 دولار للأونصة.