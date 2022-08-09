مال وأعمال

جولدمان ساكس يتوقع تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الأشهر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولدمان ساكس يتوقع تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الأشهر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 07:08 مساءً - العربية نت _ توقع بنك جولدمان ساكس أن يتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، مستبعداً في الوقت نفسه أن تستفيد سوق الأسهم من هذا التطور.

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وأشار البنك إلى أن التضخم قد يتباطأ خلال الشهرين المقبلين، مرجحاً أن يتوقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع معدلات الفائدة بداية العام المقبل في حال حدوث هبوط قوي في التضخم.

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وقال جولدمان ساكس إنه استند في توقعاته لانخفاض التضخم إلى هبوط بنحو 20% في أسعار الوقود، الأمر الذي سيدفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى التراجع بنحو نقطة مئوية واحدة على الأقل خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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