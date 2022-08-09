جولدمان ساكس يتوقع تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الأشهر…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 07:08 مساءً - العربية نت _ توقع بنك جولدمان ساكس أن يتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، مستبعداً في الوقت نفسه أن تستفيد سوق الأسهم من هذا التطور.

وأشار البنك إلى أن التضخم قد يتباطأ خلال الشهرين المقبلين، مرجحاً أن يتوقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع معدلات الفائدة بداية العام المقبل في حال حدوث هبوط قوي في التضخم.

وقال جولدمان ساكس إنه استند في توقعاته لانخفاض التضخم إلى هبوط بنحو 20% في أسعار الوقود، الأمر الذي سيدفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى التراجع بنحو نقطة مئوية واحدة على الأقل خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.