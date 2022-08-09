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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يخالف المسار العالمي ويواصل تراجعه محليا لليوم الثاني من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 06:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب بالسوق المحلية تراجعها لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بواقع 7 جنيهات، ليتداول عيار 21 عند مستوى 1065 جنيها.
ويأتي ذلك على الرغم من صعود الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1791 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية تصدر غدًا الأربعاء.
ومن المنتظر أن تعرض البيانات الاقتصادية معدلات التضخم « تقرير أسعار المستهلكين لشهر يوليو»، وقد تعطي مزيدًا من الوضوح بخصوص خطط الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، إذ تشير التوقعات لرفعها بنحو 75 نقطة أساس مجددا.
وكانت أسعار الذهب قد لامست أمس الاثنين أعلى مستوى في شهر بلغته في الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موجة صعود أعقبت تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب قد سجلت تراجع من بداية تعاملات الأسبوع بنحو 15 جنيهًا.
وأضاف أن السوق المحلية تشهر حالة من التقلبات السعرية والتعاملات الغير عادلة، إذ تتحرك أسعار الذهب بالارتفاع والانخفاض بصورة مغايرة وبعيدة عن السعر العالمي.
ودلل على ذلك بأن الأسعار تحركت في ظل إغلاق السوق المحلية، لترتفع بقيمة 10 جنيهات يوم الأحد الماضي، بفعل التوقعات التي تشير لتخفيض مجدد للجنيه أمام الدولار، تحت ضغط تراجع الاحتياطي النقدي لنحو 33.14 مليار دولار، في ظل مطالبات صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف للموافقة على القرض الجديد لمصر.
أما على صعيد أسعار الأعيرة الأخرى، أفاد بأن عيار 24 سجل 1217 جنيهًا، وحقق عيار 18 سعر 913 جنيهًا، وعيار 14 نحو 710 جنيهات، والجنيه الذهب سجل 8520 جنيهًا.
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