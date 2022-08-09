مال وأعمال

الذهب يخالف المسار العالمي ويواصل تراجعه محليا لليوم الثاني

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يخالف المسار العالمي ويواصل تراجعه محليا لليوم الثاني من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 06:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب بالسوق المحلية تراجعها لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بواقع 7 جنيهات، ليتداول عيار 21 عند مستوى 1065 جنيها.

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ويأتي ذلك على الرغم من صعود الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1791 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية تصدر غدًا الأربعاء.

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ومن المنتظر أن تعرض البيانات الاقتصادية معدلات التضخم « تقرير أسعار المستهلكين لشهر يوليو»، وقد تعطي مزيدًا من الوضوح بخصوص خطط الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، إذ تشير التوقعات لرفعها بنحو 75 نقطة أساس مجددا.

وكانت أسعار الذهب قد لامست أمس الاثنين أعلى مستوى في شهر بلغته في الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موجة صعود أعقبت تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

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قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب قد سجلت تراجع من بداية تعاملات الأسبوع بنحو 15 جنيهًا.

وأضاف أن السوق المحلية تشهر حالة من التقلبات السعرية والتعاملات الغير عادلة، إذ تتحرك أسعار الذهب بالارتفاع والانخفاض بصورة مغايرة وبعيدة عن السعر العالمي.

ودلل على ذلك بأن الأسعار تحركت في ظل إغلاق السوق المحلية، لترتفع بقيمة 10 جنيهات يوم الأحد الماضي، بفعل التوقعات التي تشير لتخفيض مجدد للجنيه أمام الدولار، تحت ضغط تراجع الاحتياطي النقدي لنحو 33.14 مليار دولار، في ظل مطالبات صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف للموافقة على القرض الجديد لمصر.

أما على صعيد أسعار الأعيرة الأخرى، أفاد بأن عيار 24 سجل 1217 جنيهًا، وحقق عيار 18 سعر 913 جنيهًا، وعيار 14 نحو 710 جنيهات، والجنيه الذهب سجل 8520 جنيهًا.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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