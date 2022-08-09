النقد الدولي يحوّل 183 مليون دولار للأردن

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رياض -احمد صلاح- أفاد التقرير الشهري لمدفوعات الصندوق الدولي، أن صندوق النقد الدولي، حوّل 183 مليون دولار للأردن، بعد نجاح الأردن في تحقيق متطلبات المراجعة الرابعة لاقتصاده وفق برنامج التسهيل الممدد.



وبحسب التقرير، حوّل الصندوق لحساب الأردن 137,240,000 وحدة سحب خاصة، أي بنحو 183 مليون دولار، وذلك بنهاية شهر تموز/يوليو الماضي.



الصندوق قدم مدفوعات بقيمة 393 مليون وحدة سحب خاصة في شهر تموز/يوليو الماضي، حصل الأردن منها على 137 مليون وحدة سحب خاصة.



ومع هذا التحويل، يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن إلى 1.356 مليار دولار منذ بداية عام 2020، بما في ذلك 407 ملايين دولار بموجب أداة التمويل السريع.



ووافق الصندوق في 25 آذار/ مارس 2020، على برنامج التسهيل الممدد لأربع سنوات بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.293 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي)، من قبل مجلس إدارة الصندوق، وزاد في 30 حزيران/ يونيو 2021 ما يعادل 1070.47 من حقوق السحب الخاصة (حوالي 1.494 مليار دولار، أي ما يعادل 312% من حصة الأردن في الصندوق).

