

انت الان تتابع خبر مهم حول صرف مبالغ نقدية لطلبة الجامعات والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- قال مصدر حكومي مسؤول، الثلاثاء، خلال تصريحات صحفية، إن: "صندوق دعم الطالب الجامعي سيكون المسؤول عن صرف وتوزيع دعم المحروقات لطلبة الجامعات غير المقتدرين.



وأضاف المصدر" أن الدعم سيقدم مبلغ (10 دنانير) شهريَّاً لمدَّة ستة شهور لكل طالب وطالبة مستفيد من صندوق دعم الطَّالب الجامعي".



وتابع "سيتمّ صَّرف الدعم عن شهر تمُّوز الماضي رغم أنَّ الطَّلبة كانوا خلاله في عطلة الصَّيف".



ونوه لـ الوكيل الاخباري أن الدعم سيصرف لمدة ستة شهور من بداية شهر تمُّوز الماضي وحتى نهاية العام، على أن يبدأ الصَّرف خلال شهر آب الجاري.



علماً أن عدد الطلبة المستفيدين قرابة (74 ألف) طالب وطالبة وتخصيص مبلغ إجمالي لدعم الطلبة 4,400 مليون دينار.



وكانت رئاسة الوزراء قررت صرف وتوزيع دعم المحروقات المخصَّص لمنتفعي صندوق المعونة الوطنيَّة، وطلبة الجامعات غير المقتدرين، وقطاع النَّقل العام، والبالغة قيمته (30) مليون دينار.





