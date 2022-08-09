طرح اصدارين من سندات الخزينة الاردنية بالمزاد

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رياض -احمد صلاح- طرح البنك المركزي، الثلاثاء، إصدارين من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، بقيمة 100 مليون دينار، وفق بيانات البنك المركزي.



وبحسب البيانات، فقد تم طرح الإصدار رقم (25) لعام 2022 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، بتاريخ استحقاق حتى 10/آب/2027، وبمبلغ (50) مليون دينار، بحيث تغلق التسوية غداَ الأربعاء 10/اب/2022.



كما طرح البنك المركزي مزاد آخر، وهو رقم (26) لعام 2022 من سندات الخزينة الأردنية، بحيث يكون تاريخ استحقاقه في 10/اب/2032، بحجم (50) مليون دينار ، بحيث تغلق التسوية الأربعاء 10/اب/2022.



وتعتبر سندات الخزينة أوراقا مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل.

