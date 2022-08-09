- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يؤكد حتمية إنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر في غزة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 12:11 مساءً - دوت الخليج – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر بذلت جهودا ومساعي حثيثة ومركزة لاحتواء الموقف الميداني وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية في قطاع غزة.
وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء إسرائيل بائير لابيد، على الأهمية البالغة للبناء على التهدئة الحالية، وقطع الطريق على أي محاولة لتوتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بقطاع غزة، واتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، ودعم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
كما أكد أن مصر تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام المنشود، والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية، وهو ما يفرض حتمية إنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعيا لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء؛ تمهيدا لإطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، التي من شأنها “تغيير واقع المنطقة بأسرها”.
ومن جانبه، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال الاتصال، عن بالغ التقدير لدور الوساطة الناجحة التي أدتها مصر خلال الأيام الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل لوقف سريع لإطلاق النار، وتثبيت وإعادة الهدوء في قطاع غزة، وهو ما يرسخ “دور مصر كركيزة اساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يؤكد حتمية إنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر في غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.