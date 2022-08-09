السيسي يؤكد حتمية إنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر في غزة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 12:11 مساءً - دوت الخليج – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر بذلت جهودا ومساعي حثيثة ومركزة لاحتواء الموقف الميداني وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية في قطاع غزة.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء إسرائيل بائير لابيد، على الأهمية البالغة للبناء على التهدئة الحالية، وقطع الطريق على أي محاولة لتوتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بقطاع غزة، واتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، ودعم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

كما أكد أن مصر تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام المنشود، والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية، وهو ما يفرض حتمية إنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعيا لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء؛ تمهيدا لإطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، التي من شأنها “تغيير واقع المنطقة بأسرها”.

ومن جانبه، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال الاتصال، عن بالغ التقدير لدور الوساطة الناجحة التي أدتها مصر خلال الأيام الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل لوقف سريع لإطلاق النار، وتثبيت وإعادة الهدوء في قطاع غزة، وهو ما يرسخ “دور مصر كركيزة اساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط”.