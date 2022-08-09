انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022: المكرونة بـ 84 جينه والان مع التفاصيل

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022:

رياض -احمد صلاح- شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9 أغسطس من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والتراجع في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الأثنين.

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 30 جنيها.

2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160 جنيهًا.

3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 84 جنيهًا.

4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري إلي 200 جنيه.

5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 60 جنيهًا..

6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 145 جنيهًا.

7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 76 جنيهًا. .

وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع القادم.