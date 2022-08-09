أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022: خلاص رجعت لعلقها

انت الان تتابع خبرأسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022: خلاص رجعت لعلقها والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء الموفق9 أغسطس لعام 2022، حالة من الانخفاض الطفيف عن أسعار أمس الأثنين، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل.

تسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022: