انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء: انخافض أكثر من 4 جنيهات والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تباينت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022 في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتشهد أسعار الدواجن والبيض حالة من عدم الاستقرار في هذه الأيام، حيث أنها ترتفع بشكل مفاجئ في أيام، ثم تنخفض مرة أخري دون أي مقدمات.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 35.12 جنيه، 35.53 جنيه

2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 54.95 جنيه

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 47.72 جنيه، بزيادة 36 قرشا.

أما عن أسعار البيض اليوم الاثنين فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:30 بيضة”:68.4 جنيه، تراجع 4.14 جنيه

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 69.52 جنيه

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 73.09 جنيه، بزيادة 4.45 جنيه.