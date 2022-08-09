الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - – تحول الذهب للارتفاع يوم الاثنين مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة مع تركز الاهتمام هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية مما قد يؤثر على قرار البنك المركزي المصري الأمريكي التالي بخصوص رفع أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1782.36 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 1252 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه واحدا في المئة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1798.40 دولار.

وتتجه الأنظار الآن لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء. وتوقع محللون استطلعت آراءهم تراجع التضخم السنوي إلى 8.7% في يوليو من 9.1%.

ورفع أسعار الفائدة يرفع كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 20.28 دولار وفي طريقها لتسجيل أفضل أداء يومي في أكثر من أسبوع.

وزاد البلاتين 0.6% إلى 938.01 دولار وصعد البلاديوم 3.8% مسجلا 2206.87 دولار.