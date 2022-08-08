أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلية وعيار 21 يسجل 1072…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 06:11 مساءً - شاهندة إبراهيم -تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بواقع 8 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين، على الرغم من استقرار الأوقية بالبورصة العالمية في مستهل تعاملات الأسبوع.

يأتي ذلك وسط توقعات قوية برفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية الإيجابية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 تراجع لمستوى 1072 جنيهًا، كما سجلت الأوقية مستوى 1776 دولارًا.

وأضاف أن أسعار الذهب محليا قد ارتفعت في ختام تعاملات الأسبوع ولامست مستوى 1080 جنيهًا، ليعزز المعدن النفيس من مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، مع ارتفاع الطلب وتوجه المستثمرين للذهب كملاذ آمن، بفعل التوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان.

ولفت إلى أن عيار 24 سجل 1225 جنيهًا، وبلغ عيار 18 سعر 919 جنيهًا، وحقق عيار 14 نحو 715 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8576 جنيهًا.