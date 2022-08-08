أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلية وعيار 21 يسجل 1072…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلية وعيار 21 يسجل 1072… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 06:11 مساءً - شاهندة إبراهيم -تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بواقع 8 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين، على الرغم من استقرار الأوقية بالبورصة العالمية في مستهل تعاملات الأسبوع.
يأتي ذلك وسط توقعات قوية برفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية الإيجابية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 تراجع لمستوى 1072 جنيهًا، كما سجلت الأوقية مستوى 1776 دولارًا.
وأضاف أن أسعار الذهب محليا قد ارتفعت في ختام تعاملات الأسبوع ولامست مستوى 1080 جنيهًا، ليعزز المعدن النفيس من مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، مع ارتفاع الطلب وتوجه المستثمرين للذهب كملاذ آمن، بفعل التوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان.
ولفت إلى أن عيار 24 سجل 1225 جنيهًا، وبلغ عيار 18 سعر 919 جنيهًا، وحقق عيار 14 نحو 715 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8576 جنيهًا.
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