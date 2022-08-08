العربية للسبائك تطلق مجمعا صناعيا ضخما في المنطقة الاقتصادية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 06:11 مساءً - هاجر عطية_ أعلنت الشركة العربية للسبائك ومضادات الأكسدة ، إنشاء أكبر مجمع صناعي للسبائك الحديدية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 40 ألف متر بالمنطقة الجنوبية بالعين السخنة.

وأوضحت العربية للسبائك أنها تستهدف إنتاج 48 ألف طن من سبائك الفيروسيليكون؛ إضافة إلى إنتاج سبائك السيلكون منجنيز المستخدمة كمادة أساسية في صناعة الحديد والصلب ومادة السيلكون ميتال، المستخدمفي صناعة الألومنيوم.

ويستهدف المشروع زيادة الإنتاج خلال مراحل عدة، مستهدفًا السوق المحلي بجانب التصدير لأسواق أوروبا وشمال إفريقيا، في ظل سياسة الدولة المصرية لتوطين الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات الصناعية، حيث تبلغ واردات مصر من السبائك الحديدية قرابة المليار دولار سنويًا.

وأشارت الشركة إلى أن القائم بدور الاستشاري القانوني للمشروع مكتب الدكتور زياد بهاء الدين، ويقوم مكتب اندرسون للاستشارات بالدراسات المالية، وجراند ڤيو بالدراسات التسويقية، كما تتولى إيجيك “بيت الخبرة الهندسي” دور الاستشاري العام للمشروع.

وقال الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك ، إن الهدف من إنشاء المشروع هو سد الفجوة المحلية، مؤكدًا أن أعضاء مجلس إدارة الشركة لديهم خبرة كبيرة في صناعة السبائك.

وأكد نافع أنه تم عقد أول اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة بكافة أعضائه اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول نقاط هامة عدة للمرحلة المقبلة والوقوف على آخر المستجدات لهذا المشروع.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، أن الشركة لديها رؤية واضحة لتوطين وتعميق صناعة السبائك الحديدية والصناعات المتصلة بها في ظل نمو الطلب ونقص الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى طموح الشركة في زيادة حصتها السوقية من المنتجات المختلفة التي تعتزم تصنيعها.