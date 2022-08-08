أباتشي الأمريكية تعتزم توسيع استثماراتها في مصر

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 02:05 مساءً - استقبل المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، جون كريستمان رئيس شركة أباتشي العالمية، والذي يزور مصر حالياً لبحث مجالات عمل الشركة فى مصر بمناطق امتيازها، إضافة إلى خططها خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة كبيرة من الشركة لتوسعة أنشطتها في مصر وزيادة الإنتاج، وتطوير منظومة العمل بالشركتين المشتركتين مع أباتشي (خالدة وقارون).

جاء ذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، في هذا الاطار خلال مؤتمر إيجبس 2022 وتفعيل دمج الشركتين.

ورحب وزير البترول خلال اللقاء باعتزام شركة أباتشى ضخ المزيد من الاستثمارات بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية، سواء لتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة أو لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة في ضوء النتائج المتميزة لعمليات البحث السيزمى والتي أظهرت إمكانات ومكامن بترولية واعدة وفى ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية والتى شجعت شركات البترول العالمية لتكثيف أنشطتها وتحقيق الاستفادة من هذه الأسعار.

وأشار الملا إلى أن أباتشى تعد شريك استراتيجى لقطاع البترول منذ أكثر من 25 عاماً حققت خلالها نتائج متميزة، موضحًا أن التكنولوجيات المتطورة التى ستوفرها أباتشى ستفتح آفاق أوسع للبحث والاستكشاف في طبقات عميقة لم تكن ممكنة من قبل.

وشدد على المساهمة الفعالة لأباتشى فى تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين بقطاع البترول بالإدارة المتوسطة، بإطار مشروع تطوير وتحديث القطاع.

وأكد الملا أهمية تطوير وتحسين أنظمة وسياسات الحوكمة بشركتى خالدة وقارون بعد تفعيل الدمج وكذلك نظم الموارد البشرية وبناء الكوادر والتحول الرقمي من خلال تحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

كريستمان: التزام أباتشي بتكثيف أنشطتها في مصر لزيادة معدلات الانتاج

ومن جانبه أكد جون كريستمان، رئيس شركة أباتشى العالمية، التزام أباتشى بتكثيف أنشطتها في مصر باعتبارها أهم مناطق عمل الشركة على مستوى العالم وتطبيق أحدث التكنولوجيات في مجالات البحث والاستكشاف وتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة لرفع معدلات الإنتاج، إضافة إلى المساهمة فى تنفيذ برامج تدريب العاملين بقطاع البترول.

حضر المباحثات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول وديفيد تشى نائب رئيس شركة أباتشى والمدير العام لها فى مصر.