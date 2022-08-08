أرامكو وسارد السعوديتان توقعان مذكرة تفاهم لتطوير محطات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 02:05 مساءً - سي إن بي سي – وقعت شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار ( سارد )، الذراع العقاري لمجموعة الخطوط السعودية القابضة، وأرامكو السعودية مذكرة تفاهم لتطوير محطات خدمة الوقود في مواقع محددة.

تناقش المذكرة تقييم المواقع الاستراتيجية لبناء وتطوير محطات خدمة وقود تحمل علامة أرامكو السعودية.

كما تتضمن إمكانية إضافة خدمات خاصة لضيوف الخطوط السعودية، واستكشاف فرصة مجموعة الخطوط السعودية لتقديم خدمات التموين للمتاجر الصغيرة التي تحمل علامة أرامكو السعودية التجارية.