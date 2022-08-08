مصر تدين اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى وتطالب بوقف أية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج – أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الإدانة لاقتحام عدد من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فيما عدته “انتهاكًا لقدسيته واستفزازًا لمشاعر المسلمين، وخرقًا للوضع القائم الذي يُعد فيه المسجد الأقصى وقفًا إسلاميًا خالصًا”.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن مثل تلك الأعمال تؤدي إلى “مزيد من تأجيج الأوضاع”، مطالِبة بتوفير الحماية للمصلين المسلمين، وبضرورة وقف أية أعمال استفزازية، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية.