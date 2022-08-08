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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية توقع 49 صفقة استثمارية بقيمة 3.5 مليار ريال في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 12:11 مساءً - العربية دوت نت – أظهر تقرير مستجدات الاستثمار الصادر عن وزارة الاستثمار السعودية، التوقيع على 49 صفقة استثمارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 3.46 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى أن النصيب الأكبر من الصفقات كان لقطاع ريادة الأعمال.
ووفقاً للتقرير فإن تراخيص الاستثمار الأجنبي ارتفعت في الربع الثاني على أساس سنوي بنسبة 674% إلى 4455 ترخيصاً.
من جهة ثانية، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية أو المشتركة تمثل 39% من إجمالي استثمارات القطاع الصناعي.
وأضافت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي بلغت أكثر من 65 مليار ريال حتى نهاية مايو، موزعة على 839 مصنعا، أي ما يقارب 8% من إجمالي عدد المصانع بالمملكة.
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