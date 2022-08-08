مال وأعمال

السعودية توقع 49 صفقة استثمارية بقيمة 3.5 مليار ريال في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية توقع 49 صفقة استثمارية بقيمة 3.5 مليار ريال في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أغسطس 2022 12:11 مساءً - العربية دوت نت – أظهر تقرير مستجدات الاستثمار الصادر عن وزارة الاستثمار السعودية، التوقيع على 49 صفقة استثمارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 3.46 مليار ريال.

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وأشار التقرير إلى أن النصيب الأكبر من الصفقات كان لقطاع ريادة الأعمال.

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ووفقاً للتقرير فإن تراخيص الاستثمار الأجنبي ارتفعت في الربع الثاني على أساس سنوي بنسبة 674% إلى 4455 ترخيصاً.

من جهة ثانية، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية أو المشتركة تمثل 39% من إجمالي استثمارات القطاع الصناعي.

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وأضافت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي بلغت أكثر من 65 مليار ريال حتى نهاية مايو، موزعة على 839 مصنعا، أي ما يقارب 8% من إجمالي عدد المصانع بالمملكة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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