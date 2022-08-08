2.5 مليون زائر للأردن منذ مطلع العام



انت الان تتابع خبر2.5 مليون زائر للأردن منذ مطلع العام والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- تجاوز إجمالي أعداد السياح القادمين إلى المملكة، خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، 2.5 مليون زائر، بارتفاع نسبته 220.4 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021،متجاوزاً بذلك الأرقام المتوقعة لعدد الزوار في الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021- 2025، الذي كان يقدر بـ 1.88 مليون زائر، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.



وسجلت أرقام سياح المبيت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 206.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، كما حقق سياح المبيت لمجموعة الدول الأوروبية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 بما نسبته 526.4% عن نفس الفترة لعام 2021.



وارتفعت أعداد سياح المبيت من مجموعة دول الخليج العربي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي لتشكل ما نسبته 404.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وكذلك ارتفعت أعداد السياح من مجموعة الدول الأميركية بنسبة 307.3%.



وشهد شهر تموز/يوليو الماضي نمواً في عدد الزوار الدوليين "السياح"، حيث حقق ارتفاعاً بنسبة 125.1%، ليصل إلى 587.257 سائح.



وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع الدخل السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 242.7%، ليصل إلى 2.196 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.





